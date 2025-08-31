Евгений Кафельников: «Не вижу предпосылок, чтобы кто-то из молодых россиян смог пробиться в топ-20»
Евгений Кафельников оценил перспективы российского мужского тенниса.
«Пока основные надежды мы связываем с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Кареном Хачановым. И говорить о каком-то прорыве в ближайшее время со стороны наших молодых спортсменов сложно.
Талантливых ребят много, но я не хотел бы выделять кого-то из них. И я не вижу каких-то предпосылок для того, чтобы в ближайшее время кто-то из перспективных ребят смог пробиться, например, в топ-20 мирового рейтинга», – цитирует Кафельникова РИА Новости.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
