Евгений Кафельников: «Не вижу предпосылок, чтобы кто-то из молодых россиян смог пробиться в топ-20»

Евгений Кафельников оценил перспективы российского мужского тенниса.

«Пока основные надежды мы связываем с Даниилом Медведевым , Андреем Рублевым и Кареном Хачановым . И говорить о каком-то прорыве в ближайшее время со стороны наших молодых спортсменов сложно.

Талантливых ребят много, но я не хотел бы выделять кого-то из них. И я не вижу каких-то предпосылок для того, чтобы в ближайшее время кто-то из перспективных ребят смог пробиться, например, в топ-20 мирового рейтинга», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

Наш мужской теннис на спаде – после золотой эпохи. Чем она запомнилась?