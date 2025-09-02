Оже-Альяссим о том, что в детстве пытался получить вещи игроков после матча: «Потянулся за напульсником, и мне прилетело по лицу»
Феликс Оже-Альяссим поделился опытом охоты за вещами теннисистов.
«Это случилось в детстве, когда я был 13-летним ребенком. Мы были на матче с друзьями. Я потянулся за напульсником, и мне прилетело по лицу – из носа пошла кровь. Я подумал: «Боже мой, я истекаю кровью из-за напульсника».
Это безумие! После этого я просто оставался в стороне и позволял другим драться за все эти потные вещи».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: reuters.com
