Алькарас о том, что взял медицинский перерыв в матче с Дардери: «Просто перестраховался»

Карлос Алькарас рассказал, почему взял медицинский тайм-аут в матче 3-го круга.

Испанец обыграл Лучано Дардери – 6:2, 6:4, 6:0. Во втором сете при счете 5:4 он взял медицинский перерыв из-за проблем с коленом, после которого выиграл семь геймов подряд.

«Я хорошо себя чувствую. Просто перестраховался. Я сам попросил вызвать физиотерапевта, когда он [Дардери] взял мою подачу в последнем розыгрыше. Я почувствовал, что с коленом что-то не так. Но через пять-шесть очков все прошло. Я вызвал физиотерапевта, чтобы проверить колено, ведь оставался еще один сет, и нужно быть физически готовым. Перестраховка. Обсудим это с командой, но я не переживаю», – сказал Алькарас в интервью на корте.