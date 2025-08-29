Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за проблемы с коленом в матче с Дардери

Карлос Алькарас играет с Лучано Дардери в третьем круге US Open.

При счете 6:2, 5:4 Алькарас взял медицинский перерыв и попросил судью вызвать на корт физиотерапевта. Он сообщил, что почувствовал дискомфорт в правом колене во время одной из подач.

После перерыва испанец продолжил матч, сделал брейк и выиграл сет – 6:4.