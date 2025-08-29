Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за проблемы с коленом в матче с Дардери
Карлос Алькарас играет с Лучано Дардери в третьем круге US Open.
При счете 6:2, 5:4 Алькарас взял медицинский перерыв и попросил судью вызвать на корт физиотерапевта. Он сообщил, что почувствовал дискомфорт в правом колене во время одной из подач.
После перерыва испанец продолжил матч, сделал брейк и выиграл сет – 6:4.
Где Медведев будет в следующем году?17212 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости