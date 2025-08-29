22-летний Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема»
Карлос Алькарас обыграл Лучано Дардери в третьем круге US Open.
Матч закончился со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Во втором сете испанец взял медицинский перерыв, после которого выиграл семь геймов подряд.
Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема». Его статистика – 80:13.
Вторая ракетка мира победил 57-й раз в сезоне и девятый подряд. Также он выиграл 20 из последних 21 матча.
За выход в четвертьфинал испанец сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи – Артур Риндеркнеш.
Где Медведев будет в следующем году?17213 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости