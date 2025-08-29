22-летний Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Карлос Алькарас обыграл Лучано Дардери в третьем круге US Open.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Во втором сете испанец взял медицинский перерыв, после которого выиграл семь геймов подряд.

Алькарас одержал 80-ю победу на турнирах «Большого шлема». Его статистика – 80:13.

Вторая ракетка мира победил 57-й раз в сезоне и девятый подряд. Также он выиграл 20 из последних 21 матча.

За выход в четвертьфинал испанец сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи – Артур Риндеркнеш .