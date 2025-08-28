Рублев восьмой раз в карьере вышел в третий круг US Open

Андрей Рублев пробился в третий круг US Open.

Он победил 113-ю ракетку мира Тристана Буайе (WC) со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6(4).

Рублев восьмой раз за девять участий в турнире добрался до третьего круга.

Теперь он поборется с дебютантом стадии Колменом Вонгом.