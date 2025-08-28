Рублев восьмой раз в карьере вышел в третий круг US Open
Андрей Рублев пробился в третий круг US Open.
Он победил 113-ю ракетку мира Тристана Буайе (WC) со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6(4).
Рублев восьмой раз за девять участий в турнире добрался до третьего круга.
Теперь он поборется с дебютантом стадии Колменом Вонгом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
