Рыбакина о матче с Радукану в 3-м круге US Open: «В последнее время она очень хорошо играет, так что матч точно будет сложным»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с Эммой Радукану.

Они сыграют за выход в четвертый круг US Open.

– Дальше вы играете против Эммы Радукану. В этом сезоне вы играли вместе с ней пару (в Вашингтоне, где дошли до полуфинала – Спортс’‘)...

– Она сложная соперница. В последнее время она очень хорошо играет, так что матч точно будет сложным. Я постараюсь выложиться на полную и прибавить по сравнению с сегодняшней встречей. Посмотрим, как пойдет, – сказала казахстанка в интервью на корте после победы над Терезой Валентовой (6:3, 7:6(7)).