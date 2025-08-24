Радукану выиграла матч на US Open впервые после титула в 2021-м
Эмма Радукану выиграла на US Open первый матч с 2021-го.
Британка в первом круге победила Ену Шибахару – 6:1, 6:2.
Это первая победа Радукану на этом турнире после того, как в 2021-м она выиграла здесь титул. В 2022-м на старте она проиграла Ализе Корне, в 2024-м – Софии Кенин.
Теперь британка поборется с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Джанис Тьен.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
