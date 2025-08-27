Тиафу об инциденте в матче Медведева и Бонзи: «Это был цирк»

17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу высказался о поведении Даниила Медведева.

«Это был цирк. Но я понимаю. Думаю, перегибы были с обеих сторон, это непростая ситуация.

Люди не понимают. Ты постоянно в разъездах. Он [Медведев] предъявляет к себе невероятно высокие требования. Ему тяжело принять реальность. Тяжело смириться с поражениями на ранних стадиях от игроков, которых, как он считает, обязан обыгрывать.

В такие моменты проявляется другая сторона. Надеюсь, он снова заиграет так, как умеет. Понятно, что у него непростой период. Но если смотреть не как спортсмен, а просто как болельщик – это выглядело чертовски смешно. Не буду врать, это было безумно».

Напомним, в матче первого круга US Open россиянин уступал Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Это возмутило Медведева , который начал заводить болельщиков на трибунах. В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу. Однако матч все равно закончился победой Бонзи со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.

