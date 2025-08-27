«Как я могу кого-то осуждать, если иногда веду себя точно так же?» Рублев поддержал Медведева после скандала в матче с Бонзи

Андрей Рублев высказался в поддержку Даниила Медведева.

«Я не тот человек, который может что-то кому-то советовать, потому что сам порой веду себя далеко не идеально. Как я могу кого-то осуждать, если сам иногда веду себя точно так же? Как я могу осуждать человека, который был чемпионом турнира «Большого шлема» и первой ракеткой мира?

Это его жизнь. Если он захочет меняться и ему понадобится помощь, у него есть я и много других друзей. Также есть семья, которая всегда поддержит. Это его жизнь, и ему решать, какие решения принимать.

Он, безусловно, очень хороший и невероятно веселый человек. Только от него зависит все остальное. Только он знает, что происходит».

Напомним, в матче первого круга US Open россиянин уступал Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Это возмутило Медведева , который спровоцировал публику освистать судью. Пауза заняла шесть минут, после чего россиянин отыграл матчбол.

