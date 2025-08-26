Фото
9

Шараповой на US Open вручили кольцо Зала теннисной славы

Мария Шарапова посетила US Open и получила награду.

После первого вечернего матча в понедельник на центральном корте провели церемонию в честь чемпионки-2006. 

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс вручила Шараповой кольцо Зала теннисной славы, куда Шарапову ввели на выходных. 

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс

