Шараповой на US Open вручили кольцо Зала теннисной славы

Мария Шарапова посетила US Open и получила награду.

После первого вечернего матча в понедельник на центральном корте провели церемонию в честь чемпионки-2006.

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс вручила Шараповой кольцо Зала теннисной славы, куда Шарапову ввели на выходных.

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс