Шараповой на US Open вручили кольцо Зала теннисной славы
Мария Шарапова посетила US Open и получила награду.
После первого вечернего матча в понедельник на центральном корте провели церемонию в честь чемпионки-2006.
Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс вручила Шараповой кольцо Зала теннисной славы, куда Шарапову ввели на выходных.
Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
