Рейтинг WTA. Александрова поднялась на две строчки, Шнайдер вернулась в топ-20, Кырстя – в топ-100

Чемпионка Монтеррея Диана Шнайдер поднялась на пять строчек в рейтинге WTA.

Сорана Кырстя, взявшая титул в Кливленде, вернулась в топ-100.

PIF WTA Rankings

Положение на 25 августа 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11225
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7933
2 (3) Коко Гауфф (США) 7874
4 (4) Джессика Пегула (США) 4903
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 4733
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4699
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4433
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4116
9 (9) Аманда Анисимова (США) 3869
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 3663
12 (14) Екатерина Александрова (Россия) 2916
17 (22) Диана Шнайдер (Россия) 2476
20 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2219
25 (26) Вероника Кудерметова (Россия) 1763
29 (31) Анна Калинская (Россия) 1582
32 (23) Линда Носкова (Чехия) 1550
44 (53) Мари Бузкова (Чехия) 1287
45 (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1244
53 (45) Анастасия Потапова (Россия) 1136
65 (63) Камилла Рахимова (Россия) 966
67 (64) Полина Кудерметова (Россия) 963
71 (112) Сорана Кырстя (Румыния) 928
80 (78) Анна Блинкова (Россия) 878
90 (100) Анастасия Захарова (Россия) 831
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
