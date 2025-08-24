Рейтинг WTA. Александрова поднялась на две строчки, Шнайдер вернулась в топ-20, Кырстя – в топ-100
Чемпионка Монтеррея Диана Шнайдер поднялась на пять строчек в рейтинге WTA.
Сорана Кырстя, взявшая титул в Кливленде, вернулась в топ-100.
Положение на 25 августа 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11225
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7933
|2 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7874
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|4903
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4733
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4699
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4433
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4116
|9 (9)
|Аманда Анисимова (США)
|3869
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3663
|12 (14)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2916
|17 (22)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2476
|20 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2219
|25 (26)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1763
|29 (31)
|Анна Калинская (Россия)
|1582
|32 (23)
|Линда Носкова (Чехия)
|1550
|44 (53)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1287
|45 (44)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1244
|53 (45)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1136
|65 (63)
|Камилла Рахимова (Россия)
|966
|67 (64)
|Полина Кудерметова (Россия)
|963
|71 (112)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|928
|80 (78)
|Анна Блинкова (Россия)
|878
|90 (100)
|Анастасия Захарова (Россия)
|831
