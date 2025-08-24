1

Рейтинг ATP. Фучович поднялся на 31 строчку, Сонего выпал из топ-40

Чемпион Уинстон-Сейлема Мартон Фучович поднялся в топ-70 рейтинга ATP.

Прошлогодний чемпион Лоренцо Сонего выпал из топ-40.

PIF ATP Rankings

Положение на 25 августа 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11480
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9590
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6230
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5575
5 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4440
6 (6) Бен Шелтон (США) 4280
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4130
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
9 (9) Карен Хачанов (Россия) 3240
10 (10) Лоренцо Музетти (Италия) 3205
13 (13) Даниил Медведев (Россия) 2760
15 (11) Андрей Рублев (Россия) 2610
46 (35) Лоренцо Сонего (Италия) 1090
63 (94) Мартон Фучович (Венгрия) 916
73 (92) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 849
94 (90) Роман Сафиуллин (Россия) 676
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
