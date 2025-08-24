Рейтинг ATP. Фучович поднялся на 31 строчку, Сонего выпал из топ-40
Чемпион Уинстон-Сейлема Мартон Фучович поднялся в топ-70 рейтинга ATP.
Прошлогодний чемпион Лоренцо Сонего выпал из топ-40.
Положение на 25 августа 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11480
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9590
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6230
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5575
|5 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4440
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4280
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4130
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3545
|9 (9)
|Карен Хачанов (Россия)
|3240
|10 (10)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3205
|13 (13)
|Даниил Медведев (Россия)
|2760
|15 (11)
|Андрей Рублев (Россия)
|2610
|46 (35)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|1090
|63 (94)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|916
|73 (92)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|849
|94 (90)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|676
