Шнайдер о победе в Монтеррее: «Лучше в этом сезоне я не играла»
Диана Шнайдер поделилась эмоциями от победы на турнире в Монтеррее.
В финале она обыграла Екатерину Александрову – 6:3, 4:6, 6:4.
«Физически и морально это была тяжелая битва. Я уже проигрывала ей в этом году, поэтому сейчас очень рада. Горжусь, что боролась несмотря на то, что проигрывала по ходу матча. Я довольна уровнем тенниса, который показала на этой неделе, это важно перед US Open. Лучше в этом сезоне я не играла», – сказала Шнайдер после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости