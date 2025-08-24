Шнайдер о победе в Монтеррее: «Лучше в этом сезоне я не играла»

Диана Шнайдер поделилась эмоциями от победы на турнире в Монтеррее.

В финале она обыграла Екатерину Александрову – 6:3, 4:6, 6:4.

«Физически и морально это была тяжелая битва. Я уже проигрывала ей в этом году, поэтому сейчас очень рада. Горжусь, что боролась несмотря на то, что проигрывала по ходу матча. Я довольна уровнем тенниса, который показала на этой неделе, это важно перед US Open . Лучше в этом сезоне я не играла», – сказала Шнайдер после матча.