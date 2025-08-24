Шнайдер взяла пятый титул в карьере и вернется в топ-20
Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA 500 в Монтеррее.
В финале она обыграла Екатерину Александрову (6:3, 4:6, 6:4) и сравняла счет в личных встречах (1:1).
Для 21-летней россиянки это первый титул с ноября 2024-го. В целом это ее пятый трофей в карьере.
По итогам турнира Шнайдер поднимется с 22-й строчки рейтинга на 17-ю.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости