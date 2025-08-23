  • Спортс
Петрова о том, как Медведеву вернуться на прежний уровень: «Менять технику ударов уже нет смысла – нужно набрать мощь и мышечную массу»

Надежда Петрова рассказала, что нужно улучшить Даниилу Медведеву.

«Менять технику каких-либо ударов Даниилу уже нет смысла. Техническая база у него своеобразная, но она сложившаяся, и что-то кардинально изменить будет сложно. В его возрасте это будет долгий и кропотливый труд, который, как мне кажется, только еще больше выбьет его из колеи и совсем лишит уверенности в себе на корте.

На мой взгляд, чтобы вернуться на прежний уровень, Дане нужно набрать мощь и мышечную массу. Нужно укрепить ноги, руки, пресс, спину, чтобы быть более взрывным, скоростным, мощным, чтобы хорошо выходить из углов. С качеством ударов это тоже поможет – они станут плотнее, подача тоже будет мощнее.

При этом вряд ли ему придется думать о том, что, набрав мышцы, он потеряет в скорости. Потому что много набирать не надо – максимум 3-4 килограмма. И он сам по себе сухощавый, поэтому сильно обрасти мускулами и не сможет. Но укрепиться ему было бы очень полезно.

Сейчас мы и так видим, что он стал чуть медленнее двигаться, хуже выходить из углов, когда против него играют остро. Если он займется физической подготовкой, это поможет и с движением, и со скоростными качествами, и со скоростной выносливостью», – поделилась Петрова в блоге на Спортсе‘’.

Как Медведеву измениться, чтобы выиграть US Open?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
