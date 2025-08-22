Шнайдер о том, что отыграла 5 матчболов у Мертенс: «Если честно, не верю, что это произошло»
Диана Шнайдер поделилась эмоциями от камбэка в матче с Элизой Мертенс.
Она ушла с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете четвертьфинала турнира в Монтеррее.
«Если честно, не верю, что это произошло, но очень собой горжусь. Думаю, был очень высокий уровень тенниса – зрителям, наверное, понравилось. На каждом матчболе Элизы я думала: «Окей, даже если я не выиграю, то хотя бы этот матч сделает меня сильнее». И продолжала бороться, заставляла ее еще сильнее выкладываться. Для меня очень важна победа в таком матче», – сказала Шнайдер в интервью на корте.
21-летняя россиянка впервые в сезоне вышла в полуфинал WTA. За выход в финал она поборется с Алисией Паркс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости