Шнайдер о том, что отыграла 5 матчболов у Мертенс: «Если честно, не верю, что это произошло»

Диана Шнайдер поделилась эмоциями от камбэка в матче с Элизой Мертенс.

Она ушла с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете четвертьфинала турнира в Монтеррее.

«Если честно, не верю, что это произошло, но очень собой горжусь. Думаю, был очень высокий уровень тенниса – зрителям, наверное, понравилось. На каждом матчболе Элизы я думала: «Окей, даже если я не выиграю, то хотя бы этот матч сделает меня сильнее». И продолжала бороться, заставляла ее еще сильнее выкладываться. Для меня очень важна победа в таком матче», – сказала Шнайдер в интервью на корте.

21-летняя россиянка впервые в сезоне вышла в полуфинал WTA . За выход в финал она поборется с Алисией Паркс.