  Шнайдер ушла с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. Она впервые в сезоне вышла в полуфинал WTA
8

Шнайдер ушла с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. Она впервые в сезоне вышла в полуфинал WTA

Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Монтеррее.

Она за 3 часа обыграла Элизу Мертенс – 3:6, 7:6(6), 7:6(4).

Во второй партии Шнайдер ушла с матчбола на подаче при счете 4:5. В решающем сете она уступала 1:5. При счете 2:5 россиянка отыграла еще четыре матчбола, в том числе тройной. 

Шнайдер впервые в сезоне вышла в полуфинал WTA. Дальше она поборется с Алисией Паркс.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
