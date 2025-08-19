Коболли, Меньшик и Франсиско Серундоло стали последними участниками Кубка Лэйвера

Флавио Коболли, Якуб Меньшик и Франсиско Серундоло сыграют на Кубке Лэйвера-2025.

Теперь обе команды полностью укомплектованы.

Сборная Европы: Карлос Алькарас , Александр Зверев , Хольгер Руне , Каспер Рууд , Меньшик и Коболли .

Сборная Мира: Тэйлор Фриц , Бен Шелтон , Томми Пол , Фрэнсис Тиафу , Жоао Фонсека и Серундоло .

Турнир пройдет в Сан-Франциско с 19 по 21 сентября.