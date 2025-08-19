Коболли, Меньшик и Франсиско Серундоло стали последними участниками Кубка Лэйвера
Флавио Коболли, Якуб Меньшик и Франсиско Серундоло сыграют на Кубке Лэйвера-2025.
Теперь обе команды полностью укомплектованы.
Сборная Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Меньшик и Коболли.
Сборная Мира: Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафу, Жоао Фонсека и Серундоло.
Турнир пройдет в Сан-Франциско с 19 по 21 сентября.
