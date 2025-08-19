  • Спортс
3

Коболли, Меньшик и Франсиско Серундоло стали последними участниками Кубка Лэйвера

Флавио Коболли, Якуб Меньшик и Франсиско Серундоло сыграют на Кубке Лэйвера-2025.

Теперь обе команды полностью укомплектованы.

Сборная Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Меньшик и Коболли.

Сборная Мира: Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафу, Жоао Фонсека и Серундоло.

Турнир пройдет в Сан-Франциско с 19 по 21 сентября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @LaverCup
