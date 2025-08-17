9

Атман после поражения от Синнера в Цинциннати: «Он находится в другом измерении»

Теренс Атман прокомментировал поражение в полуфинале в Цинциннати.

Француз уступил Яннику Синнеру – 6:7(4), 2:6.

«Если брать чисто игру, с ним реально конкурировать. Но на ментальном и физическом уровнях он находится в другом измерении. Чтобы выиграть хотя бы одно очко, нужна колоссальная концентрация. Именно это отличает его от остальных – иначе он не был бы №1. То, что он показывает на корте – невероятно, но в психологическом и физическом плане Янник существует на другой планете.

С начала тай-брейка и до конца матча он был сильнее. Я начал плохо, допустил двойную ошибку. Потом он изменил позицию на приеме и сбил меня с ритма. После этого я допустил еще одну простую ошибку на приеме. Счет стал 0:3, а с такими соперниками – это приговор. Желаю удачи в финале, он это заслужил».

Парень с IQ 158 – прорыв «Мастерса» в Цинциннати. Грохнул двоих из топ-10

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
logoЯнник Синнер
logoТеренс Атман
logoATP
logoCincinnati Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Халеп о любимой теннисистке в туре: «Очень нравится Швентек – она универсальный игрок»
210 минут назад
Радукану об игре в миксте на US Open: «Меня пугает подача Шелтона»
158 минут назад
Синнер о двухнедельных турнирах: «Я немного потерялся, в какие дни недели проходят финалы. Даже игрокам тяжело»
сегодня, 12:47
Синнер о том, что Атман подарил ему карточку с Пикачу перед матчем: «Это было очень мило. У него одна из самых больших коллекций карточек с покемонами»
1сегодня, 11:49
Кливленд (WTA). 1-й круг. Потапова сыграет с Йович, Захарова – с Биррелл, Кудерметова-младшая – со Скотт, Джойнт – с Лис
1сегодня, 11:11
Стефанос Циципас: «Люди никогда не меняются по-настоящему. Они просто лучше прячут то, что вы не хотите видеть»
7сегодня, 10:59
Цинциннати (WTA). 1/2 финала. Кудерметова встретится с Паолини, Швентек – с Рыбакиной
6сегодня, 10:35
Уинстон-Сейлем (ATP). 1-й круг. Гоффен сыграет с Мартинесом, ван де Зандшульп – с Уолтером, Медьедович – с Риндеркнешем
сегодня, 10:29
Хачанов выложил фото с Чимаевым
3сегодня, 10:01Фото
Монтеррей (WTA). Шнайдер может начать матчем против Рахимовой, Блинкова сыграет с Мертенс, Павлюченкова – с квалифаером
2сегодня, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото