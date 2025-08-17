Атман после поражения от Синнера в Цинциннати: «Он находится в другом измерении»

Теренс Атман прокомментировал поражение в полуфинале в Цинциннати.

Француз уступил Яннику Синнеру – 6:7(4), 2:6.

«Если брать чисто игру, с ним реально конкурировать. Но на ментальном и физическом уровнях он находится в другом измерении. Чтобы выиграть хотя бы одно очко, нужна колоссальная концентрация. Именно это отличает его от остальных – иначе он не был бы №1. То, что он показывает на корте – невероятно, но в психологическом и физическом плане Янник существует на другой планете.

С начала тай-брейка и до конца матча он был сильнее. Я начал плохо, допустил двойную ошибку. Потом он изменил позицию на приеме и сбил меня с ритма. После этого я допустил еще одну простую ошибку на приеме. Счет стал 0:3, а с такими соперниками – это приговор. Желаю удачи в финале, он это заслужил».

