Синнер о предстоящем финале «Уимблдона» против Алькараса: «Он фаворит»

Янник Синнер не считает себя фаворитом в предстоящем финале «Уимблдона».

Первая ракетка мира встретится с Карлосом Алькарасом.

– Карлос выиграл у вас несколько последних матчей, но последний раз вы были очень близки к победе (в финале «Ролан Гаррос» у итальянца был тройной матчбол – Спортс’‘). Как вы считаете, вам нужно что‑то изменить или все просто сведется к тому, чтобы взять тот самый последний розыгрыш?

– Думаю, мы развиваемся как игроки и становимся сильнее как соперники. Конечно, мы стараемся что-то изменить – на корте не хочется быть предскзуемым. Мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Когда темп игры в матче настолько высокий, ты очень много играешь на интуиции. И еще здесь другое покрытие.

Он фаворит. Он два раза подряд выиграл здесь титул и снова вышел в финал. Его очень трудно победить на траве. Но мне нравятся такие вызовы, мне нравится выходить и смотреть, что я смогу сделать и чего смогу достичь, – заявил Синнер на пресс-конференции.