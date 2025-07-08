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Хачанов проиграл все 11 матчей против топ-5 на «Больших шлемах»

Карен Хачанов уступил в четвертьфинале «Уимблдона».

Россиянин проиграл пятой ракетке мира Тэйлору Фрицу – 3:6, 4:6, 6:1, 6:7(4). В четвертом сете он вел 2:1 с брейком.

Хачанов ни разу не смог победить соперника из топ-5 на турнире «Большого шлема», его баланс за карьеру – 0:11. В целом он проиграл 11 из последних 12 матчей игрокам из пятерки сильнейших – его последняя победа была на «Мастерсе» в Монте-Карло в прошлом году, где он обыграл Даниила Медведева. Его общий баланс против топ-5 – 4:34.

Россиянин также продлил серию поражений от соперников из топ-20 до 11 матчей – он не выиграл у них ни одной встречи после победы над девятой ракеткой мира Григором Димитровым в четвертьфинале прошлогоднего «Мастерса» в Париже.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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