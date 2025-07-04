Эмма Радукану: «Мои родители были категорически против парней, потому что это мешало тренировкам. В детстве мне даже не разрешали гулять с подругами»

Эмма Радукану рассказала о трудностях в детстве.

«Мои родители были категорически против [парней], потому что это мешало тренировкам. В детстве мне даже не разрешали гулять с подругами. Часто я из-за этого злилась и обижалась. Но это сделало меня уверенной и комфортно чувствующей себя в одиночестве, а это тоже большая сила.

Я хочу быть одна на корте. Не люблю полагаться на кого-то – только я сама могу разобраться в своих ошибках. Я хочу всю славу, но вместе с ней – всю ответственность и все риски.

Мои родители всегда направляли меня в сторону финансов. Сейчас я начинаю понимать, как все устроено за кулисами, и, возможно, в будущем мне захочется заняться именно этим. На самом деле я с нетерпением жду следующей главы в жизни, хотя забавно говорить это в таком возрасте, но есть так много вещей, которые я хочу успеть, но мне просто не хватает времени».