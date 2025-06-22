Ван Синьюй после финала в Берлине: «Спасибо моей команде. Из-за них я сегодня проиграла»
Ван Синьюй выступила с речью финалистки на турнире в Берлине.
В решающем матче китаянка, вышедшая в финал из квалификации, уступила Маркете Вондроушовой 6:7(10), 6:4, 2:6.
«Прежде всего, хочу поздравить Маркету и ее команду. Ты играла в потрясающий теннис, и очень здорово снова видеть тебя на корте. Удачи на «Уимблдоне»!
И последнее, но не менее важное – спасибо моей команде. Из-за них я сегодня проиграла (улыбается)», – сказала китаянка на церемонии награждения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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