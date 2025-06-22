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Вондроушова после победы в Берлине: «Изначально цель была просто выиграть первый матч»

Маркета Вондроушова обратилась к Ван Синьюй после финала в Берлине.

Она обыграла китаянку 7:6(10), 4:6, 6:2. За счет этого результата чешка поднимется со 164-й на 73-ю строчку рейтинга WTA.

«Поздравляю с потрясающей неделей! Ты провела невероятный матч. Я видела, как ты чуть не снялась в первом круге квалификации, так что я рада, что ты этого не сделала (смеется). Поздравляю твою команду, для вас это была отличная неделя.

Мы с командой упорно работали, чтобы я вернулась на корт. Изначально цель была просто выиграть первый матч. А теперь я стою здесь [с титулом]. Я безумно благодарна за возможность быть здесь», – сказала Вондроушова на церемонии награждения. 

Напомним, чешка мало выступала в туре последний год. Летом прошлого года она перенесла операцию на левом плече.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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Berlin Tennis Open
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