Вондроушова после победы в Берлине: «Изначально цель была просто выиграть первый матч»

Маркета Вондроушова обратилась к Ван Синьюй после финала в Берлине.

Она обыграла китаянку 7:6(10), 4:6, 6:2. За счет этого результата чешка поднимется со 164-й на 73-ю строчку рейтинга WTA.

«Поздравляю с потрясающей неделей! Ты провела невероятный матч. Я видела, как ты чуть не снялась в первом круге квалификации , так что я рада, что ты этого не сделала (смеется) . Поздравляю твою команду, для вас это была отличная неделя.

Мы с командой упорно работали, чтобы я вернулась на корт. Изначально цель была просто выиграть первый матч. А теперь я стою здесь [с титулом]. Я безумно благодарна за возможность быть здесь», – сказала Вондроушова на церемонии награждения.

Напомним, чешка мало выступала в туре последний год. Летом прошлого года она перенесла операцию на левом плече.

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