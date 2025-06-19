Соболенко вышла в четвертьфинал на 7-м турнире подряд

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на седьмом турнире подряд.

Во втором круге в Берлине она обыграла 112-ю ракетку мира Ребеку Машарову – 6:2, 7:6(6).

Первая ракетка мира дошла минимум до четвертьфинала на 8 из 10 турниров в этом году – из них только в Риме уступила в четвертьфинале, на всех остальных дошла до финала или выиграла титул (3:2 в финалах с марта). Последний раз она уступила раньше четвертьфинала в феврале на турнире в Дохе.

За выход в полуфинал в Берлине Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной или Катериной Синяковой