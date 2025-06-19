Синнер о том, что любит больше – кататься на лыжах или играть в теннис: «Кататься на лыжах»
Янник Синнер рассказал, что любит больше – играть в теннис или кататься на лыжах.
Первой ракетке мира задал вопросы Флавио Коболли.
ФК: Какое у тебя любимое покрытие?
ЯС: Я должен назвать хард. Мне очень легко на нем играть.
ФК: А мне нет. Второй вопрос: тебе больше нравится кататься на лыжах или играть в теннис?
ЯС: (смеется) Я люблю играть в теннис, но зимой это лыжи.
ФК: Нет, я хочу знать правду.
ЯС: Кататься на лыжах.
Синнер до 13 лет занимался гигантским слаломом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atptour
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