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Синнер о том, что любит больше – кататься на лыжах или играть в теннис: «Кататься на лыжах»

Янник Синнер рассказал, что любит больше – играть в теннис или кататься на лыжах.

Первой ракетке мира задал вопросы Флавио Коболли.

ФК: Какое у тебя любимое покрытие?

ЯС: Я должен назвать хард. Мне очень легко на нем играть.

ФК: А мне нет. Второй вопрос: тебе больше нравится кататься на лыжах или играть в теннис?

ЯС: (смеется) Я люблю играть в теннис, но зимой это лыжи.

ФК: Нет, я хочу знать правду.

ЯС: Кататься на лыжах.

Синнер до 13 лет занимался гигантским слаломом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atptour
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