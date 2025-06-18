Болтер об угрозах смерти после матчей: «Не думаю, что сказала бы такое даже своему злейшему врагу»

Кэти Болтер рассказала, что получает угрозы смерти.

Вторая ракетка Великобритании показала сообщения, которые получает после матчей: «Надеюсь, ты заболеешь раком», «Свечи и гроб для всей твоей семьи» и «Иди к черту, я проиграл все свои деньги».

На этой неделе WTA и ITF впервые опубликовали отчет по борьбе с угрозами в интернете, в котором указано, что 458 теннисисток получили подобные оскорбительные комментарии за 2024 год.

«Я просто хочу понять, кто тот человек, который отправил это. Я не думаю, что сказала бы такое даже своему злейшему врагу. Это ужасные слова для любого человека. Это отвратительно», – сказала Болтер в интервью BBC.