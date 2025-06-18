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Алькарас об онлайн-оскорблениях и угрозах: «Я научился не смотреть в социальные сети после поражений»

Карлос Алькарас рассказал, что не заходит в социальные сети после поражений.

Ранее Кэти Болтер поделилась угрозами смерти, которые получает после матчей.

«Да, мне писали оскорбления. Понятно, что когда ты проигрываешь, то получаешь много сообщений. Некоторые из них очень хорошие, а некоторые – очень плохие. Я научился особо не смотреть в социальные сети после поражений, потому что иногда я проигрывал в первом круге или отдавал тот матч, который не должен был, и видел эти сообщения. Это сильно на меня влияло.

Иногда сложно с этим справиться, так что с опытом я научился не открывать социальные сети после поражений. Как профессиональные спортсмены, мы должны справляться с этим наилучшим образом. Поэтому я советую не просматривать социальные сети, когда дела идут не очень хорошо, потому что люди иногда могут быть очень опасны.

Нам часто пишут, и жаль, что мы получаем такие сообщения. Потому что сейчас социальные сети –  очень важный инструмент для работы и многого другого, но в то же время это палка о двух концах, потому что людям очень просто с тобой связаться.

А когда что‑то идет не так, когда ты проигрываешь – особенно матч, который, казалось, должен был выиграть – именно тогда люди оставляют комментарии.

Некоторые из них позитивные, люди пытаются тебя поддержать, но некоторые – по‑настоящему злые. Я не стану сейчас говорить о каких‑то конкретных сообщениях, которые мне приходили, но могу сказать, что некоторые из них были по‑настоящему тяжелыми, а какие‑то – даже пугающими. И это заставляет задуматься о многом. Я считаю, это печально».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: TNT Sports
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