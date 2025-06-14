Галле (ATP). Медведев и Рублев сыграют с Думбия и Ребулем, Хачанов и Микельсен – с Синнером и Сонего
Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в паре на турнире в Галле.
Их соперниками по первому кругу станут Садио Думбия и Фабьен Ребуль (4).
Карен Хачанов и Алекс Микельсен попали на Янника Синнера и Лоренцо Сонего.
Жоао Фонсека и Петрос Циципас (WC) поборются с квалифаерами.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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