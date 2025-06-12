17-летний Энгель – самый молодой четвертьфиналист уровня ATP на траве после Беккера

№281 ATP Юстин Энгель победил Алекса Микельсена во втором круге турнира в Штутгарте.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:4. 17-летний Энгель стал самым молодым игроком в четвертьфинале уровня ATP на траве со времен Бориса Беккера (был на месяц младше на «Уимблдоне»-1985).

В 1/4 финала Энгель сыграет c победителем пары Мпетши Перрикар – Оже-Альяссим.