17-летний Энгель – самый молодой четвертьфиналист уровня ATP на траве после Беккера
№281 ATP Юстин Энгель победил Алекса Микельсена во втором круге турнира в Штутгарте.
Матч закончился со счетом 6:4, 6:4. 17-летний Энгель стал самым молодым игроком в четвертьфинале уровня ATP на траве со времен Бориса Беккера (был на месяц младше на «Уимблдоне»-1985).
В 1/4 финала Энгель сыграет c победителем пары Мпетши Перрикар – Оже-Альяссим.
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