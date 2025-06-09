Ферреро о противостоянии Алькараса и Синнера: «Это подарок для тенниса»

Тренер Карлоса Алькараса прокомментировал соперничество Алькараса и Янника Синнера.

Победитель «Ролан Гаррос»-2003 Хуан Карлос Ферреро оценил противостояние финалистов «Ролан Гаррос»-2025.

«Для тенниса – это потрясающе – видеть таких игроков после эпохи Роджера, Рафаэля и Новака, который все еще выступает. Такое соперничество, какое есть у Карлоса с Янником, – это невероятно.

Они борются за большие трофеи, и нам стоит радоваться, что в нашем виде спорта есть такая конкуренция. Каждый из них выходит на корт с пониманием, что нужно играть на высочайшем уровне, чтобы победить. Это подталкивает их становиться еще сильнее», – сказал Ферреро на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».

Теннис – лучший спорт. Алькарас и Синнер это доказали