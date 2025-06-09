Ферреро о противостоянии Алькараса и Синнера: «Это подарок для тенниса»
Тренер Карлоса Алькараса прокомментировал соперничество Алькараса и Янника Синнера.
Победитель «Ролан Гаррос»-2003 Хуан Карлос Ферреро оценил противостояние финалистов «Ролан Гаррос»-2025.
«Для тенниса – это потрясающе – видеть таких игроков после эпохи Роджера, Рафаэля и Новака, который все еще выступает. Такое соперничество, какое есть у Карлоса с Янником, – это невероятно.
Они борются за большие трофеи, и нам стоит радоваться, что в нашем виде спорта есть такая конкуренция. Каждый из них выходит на корт с пониманием, что нужно играть на высочайшем уровне, чтобы победить. Это подталкивает их становиться еще сильнее», – сказал Ферреро на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».
Теннис – лучший спорт. Алькарас и Синнер это доказали
Опубликовала: Лера Ли
Источник: www.atptour.com
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