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Алькарас прервал серию Синнера из 31 выигранного сета подряд на «Больших шлемах»

Карлос Алькарас выиграл сет у Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос».

Он взял третью партию со счетом 6:4. При счете 5:3 испанец проиграл свою подачу, но тут же сделал брейк, не отдав на подаче итальянца ни одного розыгрыша.

Алькарас прервал серию итальянца из 31 выигранного сета на турнирах «Большого шлема». До этого последним сетом, который проиграл №1 рейтинга, был второй сет в четвертом круге Australian Open, где Синнер победил Хольгера Руне (6:3, 3:6, 6:3, 6:2).

Итальянец ведет в финале «Ролан Гаррос» 2:1 по сетам.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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