39-летний Гранольерс и 40-летний Себальос выиграли парный «Ролан Гаррос»
Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали чемпионами парного «Ролан Гаррос».
В финале они обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски – 6:0, 6:7(5), 7:5.
39-летний Гранольерс выиграл 30-й парный титул в карьере, 40-летний Себальос – 25-й. Они играют вместе с 2019-го, это их 12-й совместный титул.
Для обоих это первая победа на «Большом шлеме».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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