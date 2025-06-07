39-летний Гранольерс и 40-летний Себальос выиграли парный «Ролан Гаррос»

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали чемпионами парного «Ролан Гаррос».

В финале они обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски – 6:0, 6:7(5), 7:5.

39-летний Гранольерс выиграл 30-й парный титул в карьере, 40-летний Себальос – 25-й. Они играют вместе с 2019-го, это их 12-й совместный титул.

Для обоих это первая победа на «Большом шлеме».