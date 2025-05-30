Ролан Гаррос. Расписание 30 мая. Хачанов и Пол сыграют вторым запуском, Алькарас – последним, Соболенко – первым
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 30 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Арина Соболенко (1) – Ольга Данилович;
Кентен Алис – Хольгер Руне (10);
Жасмин Паолини (4) – Юлия Стародубцева;
не раньше 21:15 – Карлос Алькарас (2) – Дамир Джумхур.
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Лоренцо Музетти (8) – Мариано Навоне (8);
Жаклин Кристиан – Ига Швентек (5);
Елена Рыбакина (12) – Алена Остапенко (21);
Фрэнсис Тиафу (15) – Себастьян Корда (23).
Карен Хачанов (24) вторым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Томми Полом (12).
Людмила Самсонова (19) вторым запуском на Корте №7 встретится с Даяной Ястремской.
Полностью расписание здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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