«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 30 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Карен Хачанов (24) вторым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Томми Полом (12).

Людмила Самсонова (19) вторым запуском на Корте №7 встретится с Даяной Ястремской .

Полностью расписание здесь .