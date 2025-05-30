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Ролан Гаррос. Расписание 30 мая. Хачанов и Пол сыграют вторым запуском, Алькарас – последним, Соболенко – первым

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 30 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Карен Хачанов (24) вторым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Томми Полом (12).

Людмила Самсонова (19) вторым запуском на Корте №7 встретится с Даяной Ястремской.

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoХольгер Руне
logoОльга Данилович
logoКентен Алис
logoКарлос Алькарас
logoЖасмин Паолини
logoДамир Джумхур
logoЮлия Стародубцева
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
logoЛоренцо Музетти
logoЖаклин Кристиан
logoМариано Навоне
logoКарен Хачанов
logoАлена Остапенко
logoФрэнсис Тиафу
logoСебастьян Корда
logoДаяна Ястремская
logoЛюдмила Самсонова
logoТомми Пол
logoРолан Гаррос
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