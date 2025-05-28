Рууд о травме в матче с Боржесом: «Надеюсь, ничего совсем серьезного, но последние пару недель у меня болело левое колено»

Каспер Рууд рассказал о травме, которая помешала ему в матче с Нуну Боржесом.

Норвежец брал медперерыв после третьего сета из-за проблем с коленом. В итоге он уступил со счетом 6:2, 4:6, 1:6, 0:6.

– Надеюсь, ничего совсем серьезного, но последние пару недель у меня болело левое колено. То сильнее, то почти не болело, но тренироваться полноценно не всегда получалось. Хотя на тренировках еще как-то можно было, а в матчах, когда ты не контролируешь темп и удары, намного сложнее.

Проблема со мной почти весь грунтовый сезон, в Мадриде мне делали сканирование, я принимал обезболивающие, противовоспалительные, но этого оказалось недостаточно.

Больнее всего мне было, когда скользил к удару слева, с опорой на левое колено. На тренировках я пытался избегать этого удара, но в матчах, тем более на таком турнире, это невозможно. Пытаешься бежать за всеми мячами, делать все возможное, но на это меня не хватило.

– Есть ли риск, что вы пропустите травяной сезон?

– Посмотрим. По ходу грунтового сезона я брал паузу на пять дней, но этого не хватило, чтобы боль ушла. Сейчас я вернусь домой, сделаю все возможные исследования, и мы поймем, что изменилось, сколько времени мне нужно будет на восстановление, – приводит слова Рууда корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.