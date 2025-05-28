Боржес о победе над Руудом: «Конечно, он не был готов на 100%. Уверен, что иначе результат был бы другим»
Нуну Боржес поделился эмоциями от победы над Каспером Руудом на «Ролан Гаррос».
Во втором круге он обыграл восьмую ракетку мира со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.
«Я много боролся – особенно в первом сете. Я был абсолютно подавлен. Он играл с невероятной интенсивностью, и я справлялся не лучшим образом. Для меня это было слишком.
Я просто продолжал стараться и заметил, что он начал сбавлять темп. Конечно, он не был готов на 100%. Уверен, что иначе результат был бы другим.
Горжусь собой, что сражался от начала до конца, искал шансы. Сегодня мне повезло», – сказал Боржес в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости