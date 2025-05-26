Полина Кудерметова о том, что проиграла 3 из 3 матчей на «Больших шлемах»: «Меня это не пугает, я учусь»

Полина Кудерметова прокомментировала поражение в 1-м круге «Ролан Гаррос».

Она уступила 21-й ракетке мира Алене Остапенко – 7:5, 0:6, 2:6.

Кудерметова трижды играла в основной сетке «Больших шлемов» и проиграла во всех матчах

«Меня это не пугает, я учусь. Проигрываю каждый раз сильным соперницам, каждый раз в борьбе. Расту таким образом, в этом ничего страшного, это норма жизни. Сегодня, например, восьмая ракетка мира [Эмма Наварро] проиграла 0:6, 1:6 – вообще шок, наверняка все удивились.

Я сделала все, что на сегодняшний день могу. В первом сете получилось отыграть подачу на сет, потому что стала меньше ошибаться, концентрироваться, а во втором концентрация ушла, и соперница сразу захватила инициативу. Сама отвлекалась, стала с тренером слишком много разговаривать, все недовольства свои высказывать, поэтому концентрацию и упустила, – рассказала россиянка корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.