Надаль о том, сможет ли кто-то еще 14 раз выиграть «Ролан Гаррос»: «Вполне возможно. Но потребуется еще как минимум 13 лет»

– Вы всю жизнь ежедневно выкладывались на все сто, прогрессировали и в итоге 14 раз выиграли «Ролан Гаррос». Как бы вы отнеслись, если бы кто-то тоже так выкладывался и выиграл 14 титулов?

– Я всегда говорил одно и то же. Я понимаю, что сделать это будет сложно (смеется) .

Но я считаю так: если у меня получилось – а я не считаю себя каким-то особенным, – значит, появится человек, который повторит этот результат. Для этого многое должно сложиться в твою пользу: нужна длинная карьера, нужно избегать травм, даже если у меня они были. Но здесь я снимался всего один раз, в 2016-м. В тот год у меня были шансы, но случаются травмы, случаются очень неудачные дни.

Так что нужна и доля везения. Вполне возможно, что кто-то выиграет 14 «Больших шлемов» в одном месте – здесь, на «Ролан Гаррос». Но потребуется еще как минимум 13 лет, – со смехом сказал Надаль на пресс-конференции.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво