Швентек седьмой год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Ига Швентек седьмой год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
Полька ни разу не выбывала на старте этого «Большого шлема» и сегодня победила Ребекку Шрамкову – 6:3, 6:3.
Швентек – действующая чемпионка турнира и в этом сезоне может первой в Открытой эре выиграть четвертый «Ролан Гаррос» подряд.
Теперь она поборется с Эммой Радукану или Ван Синьюй.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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