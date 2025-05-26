Ига Швентек седьмой год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Полька ни разу не выбывала на старте этого «Большого шлема» и сегодня победила Ребекку Шрамкову – 6:3, 6:3.

Швентек – действующая чемпионка турнира и в этом сезоне может первой в Открытой эре выиграть четвертый «Ролан Гаррос» подряд.

Теперь она поборется с Эммой Радукану или Ван Синьюй.