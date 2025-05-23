Чилич и Шевченко попали в сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузеры
На «Ролан Гаррос» квалифаеров и лаки-лузеров распределили по сетке турнира.
Марин Чилич, проигравший в финале квалификации, попал на Флавио Коболли.
Александр Шевченко (LL) в первом круге сыграет с Душаном Лайовичем.
Карлосу Алькарасу из квалификации достался Джулио Дзеппьери, а Лоренцо Музетти – Янник Ганфманн.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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