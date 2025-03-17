Майами (ATP). Медведев попал в одну четверть с Джоковичем, Рублев – с Фрицем
Прошла жеребьевка «Мастерса» в Майами.
Даниил Медведев (7) в первом матче встретится с Артуром Риндеркнешем или Хауме Муньяром, Андрей Рублев (8) – с Нуну Боржесом или Зизу Бергсом.
Новак Джокович (4) стартует встречей с Хамадом Медьедовичем или Ринки Хиджикатой. Карен Хачанов поборется во втором круге с Ником Кириосом (PR) или квалифаером.
Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Дженсоном Бруксби (PR).
Первый сеяный Александр Зверев сыграет с победителем встречи между Бенжаменом Бонзи и квалифаером, второй сеяный Карлос Алькарас – с победителем встречи между Александром Вукичем и Давидом Гоффеном.
Медведев попал в одну четверть с Джоковичем, Рублев – с Тэйлором Фрицем, Зверев – с Джеком Дрэйпером, Алькарас – с Каспером Руудом.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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