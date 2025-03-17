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Майами (ATP). Медведев попал в одну четверть с Джоковичем, Рублев – с Фрицем

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Майами.

Даниил Медведев (7) в первом матче встретится с Артуром Риндеркнешем или Хауме Муньяром, Андрей Рублев (8) – с Нуну Боржесом или Зизу Бергсом.

Новак Джокович (4) стартует встречей с Хамадом Медьедовичем или Ринки Хиджикатой. Карен Хачанов поборется во втором круге с Ником Кириосом (PR) или квалифаером.

Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Дженсоном Бруксби (PR).

Первый сеяный Александр Зверев сыграет с победителем встречи между Бенжаменом Бонзи и квалифаером, второй сеяный Карлос Алькарас – с победителем встречи между Александром Вукичем и Давидом Гоффеном.

Медведев попал в одну четверть с Джоковичем, Рублев – с Тэйлором Фрицем, Зверев – с Джеком Дрэйпером, Алькарас – с Каспером Руудом.

Полная сетка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoНовак Джокович
logoКарен Хачанов
logoЗизу Бергс
logoНик Кириос
logoРоман Сафиуллин
logoДженсон Бруксби
logoКарлос Алькарас
logoДавид Гоффен
logoАлександр Вукич
logoРинки Хиджиката
logoНуну Боржес
logoХамад Медьедович
logoБенжамен Бонзи
logoХауме Муньяр
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