Майами (ATP). Медведев попал в одну четверть с Джоковичем, Рублев – с Фрицем

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Майами.

Даниил Медведев (7) в первом матче встретится с Артуром Риндеркнешем или Хауме Муньяром, Андрей Рублев (8) – с Нуну Боржесом или Зизу Бергсом .

Новак Джокович (4) стартует встречей с Хамадом Медьедовичем или Ринки Хиджикатой. Карен Хачанов поборется во втором круге с Ником Кириосом (PR) или квалифаером.

Роман Сафиуллин в первом круге встретится с Дженсоном Бруксби (PR).

Первый сеяный Александр Зверев сыграет с победителем встречи между Бенжаменом Бонзи и квалифаером, второй сеяный Карлос Алькарас – с победителем встречи между Александром Вукичем и Давидом Гоффеном .

Медведев попал в одну четверть с Джоковичем, Рублев – с Тэйлором Фрицем, Зверев – с Джеком Дрэйпером, Алькарас – с Каспером Руудом.

Полная сетка здесь .