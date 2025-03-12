Руне о твинере в матче с Циципасом: «Было ожидание, что я буду выглядеть как Роджер Федерер»

Хольгер Руне прокомментировал твинер в матче со Стефаносом Циципасом.

Датчанин пробил свечу между ног при счете 6:4, 4:3, когда у Циципаса был двойной брейк-пойнт.

Руне попал под заднюю линию, и Циципас не смог отбить мяч на его половину корта.

«На корте ощущения были лучше, но в записи тоже хорошо выглядело.

У меня было ожидание, что я буду выглядеть как Роджер Федерер, но не совсем получилось. Это меня расстроило», – сказал Руне на пресс-конференции.