Руне после четвертой подряд победы над Циципасом репостнул твит, где он назван «папочкой» грека

Хольгер Руне оценил фанатскую шутку о его победах над Стефаносом Циципасом.

Руне выиграл у Циципаса четыре раза. После вчерашнего матча в Индиан-Уэллс (6:4, 6:4) датчанин репостнул много фото и видео, а также твит, где он назван «папочкой Руне».

В январе Бен Шелтон сказал : «Мы в туре говорим, что если кто-то обыгрывает тебя три раза подряд, то он твой папочка».