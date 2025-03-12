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Руне после четвертой подряд победы над Циципасом репостнул твит, где он назван «папочкой» грека

Хольгер Руне оценил фанатскую шутку о его победах над Стефаносом Циципасом.

Руне выиграл у Циципаса четыре раза. После вчерашнего матча в Индиан-Уэллс (6:4, 6:4) датчанин репостнул много фото и видео, а также твит, где он назван «папочкой Руне».

В январе Бен Шелтон сказал: «Мы в туре говорим, что если кто-то обыгрывает тебя три раза подряд, то он твой папочка».

Опубликовала: Любовь Энина
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