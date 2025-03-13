Шнайдер и Пирс вышли в 1/4 финала Индиан-Уэллс в миксте, Рублев и Меличар проиграли

Диана Шнайдер и Джон Пирс выиграли первый матч в миксте в Индиан-Уэллс.

Они победили Мэтью Эбдена и Сторм Хантер со счетом 6:3, 3:6, 10-3 и вышли на вторых сеяных Майкла Венуса и Элин Рутлиф.

Андрей Рублев и Николь Меличар уже провели четвертьфинал и уступили Мате Павичу и Бетани Маттек-Сэндс – 6:4, 6:7(6), 4-10.