Шнайдер и Пирс вышли в 1/4 финала Индиан-Уэллс в миксте, Рублев и Меличар проиграли
Диана Шнайдер и Джон Пирс выиграли первый матч в миксте в Индиан-Уэллс.
Они победили Мэтью Эбдена и Сторм Хантер со счетом 6:3, 3:6, 10-3 и вышли на вторых сеяных Майкла Венуса и Элин Рутлиф.
Андрей Рублев и Николь Меличар уже провели четвертьфинал и уступили Мате Павичу и Бетани Маттек-Сэндс – 6:4, 6:7(6), 4-10.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости