Циципас о том, как изменился его настрой: «Каждый раз я хочу выходить на корт и быть гладиатором»

Стефанос Циципас рассказал, как изменился его настрой на корте.

Грек, вышедший в четвертый круг в Индиан-Уэллс, выиграл седьмой матч подряд.

«К своим матчам я подхожу с решимостью и готовностью оставить всего себя на корте.

Я очень прибавил в плане мышления. Просто не хочу ничего принимать как должное. Каждый матч – отдельная глава, отдельная история, где надо бороться независимо от того, чего я добился в прошлом.

Каждый раз я хочу выходить на корт и быть гладиатором. С таким настроем я выхожу на каждый свой матч».

Циципас летел на дно – но сменил ракетку и теперь снова в топ-10