Циципас об условиях в Индиан-Уэллс: «Единственное, что чувствовалось совсем по-другому – это мячи. В Дубае они намного тяжелее»

Стефанос Циципас высказался о скорости кортов в Индиан-Уэллс.

Во втором круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда 6:2, 6:4.

– Вы приехали после победы в Дубае. Условия там совсем другие. Сколько времени вам потребовалось, чтобы приспособиться?

– Единственное, что чувствовалось совсем по-другому – это мячи. В Дубае они намного тяжелее, а здесь немного мягче и более летучие.

Еще покрытие более шершавое. Из-за этого мячи выше отскакивают и невозможно скользить. Думаю, агрессивная игра с верхним вращением может здесь помочь. Постараюсь показать это на корте, – сказал Циципас в интервью после матча.