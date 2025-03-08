Циципас об условиях в Индиан-Уэллс: «Единственное, что чувствовалось совсем по-другому – это мячи. В Дубае они намного тяжелее»
Стефанос Циципас высказался о скорости кортов в Индиан-Уэллс.
Во втором круге он обыграл Тиаго Сейбот Уайлда 6:2, 6:4.
– Вы приехали после победы в Дубае. Условия там совсем другие. Сколько времени вам потребовалось, чтобы приспособиться?
– Единственное, что чувствовалось совсем по-другому – это мячи. В Дубае они намного тяжелее, а здесь немного мягче и более летучие.
Еще покрытие более шершавое. Из-за этого мячи выше отскакивают и невозможно скользить. Думаю, агрессивная игра с верхним вращением может здесь помочь. Постараюсь показать это на корте, – сказал Циципас в интервью после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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