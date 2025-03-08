Грикспор после победы над Зверевым: «В прошлом году я проиграл ему четыре раза. На РГ это было душераздирающе, потому что я дважды вел с двумя брейками в пятом сете»
Тэллон Грикспор оценил победу над Александром Зверевым во втором круге в Индиан-Уэллс.
«Победить Сашу очень сложно психологически. В прошлом году я проиграл ему четыре раза. На «Ролан Гаррос» это было душераздирающе, потому что я дважды вел с двумя брейками в пятом сете.
У нас с ним было много сражений, у меня были шансы во всех матчах, но в итоге они сложились в его пользу. Я горжусь своим сегодняшним выступлением и тем, что наконец-то преодолел этот рубеж», – сказал Грикспор в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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