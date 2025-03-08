Зверев о том, думает ли о первой строчке рейтинга: «Нужно выигрывать турниры, а я пока не могу пройти первый, второй круг»

Александр Зверев рассказал, думает ли о борьбе за первую строчку рейтинга.

Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

– Так было вначале. Сейчас уже меньше, потому что я постоянно ужасно играю. Так что мне нужно найти свою игру, прежде чем думать о первой строчке. Нужно выигрывать турниры, а я пока не могу пройти первый, второй круг. Сначала нужно с этим разобраться.

– Над какими аспектами игры вы хотели бы поработать? Что, по-вашему, требует наибольшего внимания?

– Над всем понемногу. Думаю, в последние несколько недель я довольно плохо подаю. Вторая подача хорошая, но первая просто ужасна.

На задней линии я играю не очень хорошо. Это все. Нельзя назвать что-то одно.