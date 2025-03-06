Осорио о победе над Осакой: «Не могу поверить, что я выиграла. Зрители болели за нее, но я наслаждалась атмосферой и это мне помогло»

Камила Осорио поделилась эмоциями от победы над Наоми Осакой.

53-я ракетка мира обыграла ее в первом круге в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 6:4.

– За 50 лет с момента появления рейтинга никто из Колумбии не обыгрывал экс-первую ракетку мира. Поздравляю! Как вы себя ощущаете?

– В первую очередь – всем добрый вечер, я Камила Осорио (смеется).

Для меня это сумасшедше, моя мечта исполнилась. Я очень хотела сыграть на этом корте и я ждала встречи с такой чемпионкой, как Наоми. Не могу поверить, что я выиграла (смеется).

– Как вам это удалось? На Australian Open-2022 она победила в двух сетах.

– Я знаю, что вы, ребята, болели сегодня за нее, но я очень наслаждалась атмосферой – так что, думаю, это очень мне помогло. Я просто старалась показать хорошее шоу, наслаждалась розыгрышами.

Теперь Осорио встретится с Кларой Таусон.